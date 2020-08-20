شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة المصرية تهزم كورونا.. وكالة كوبية: 100 ألف سائح زاروا مصر منذ يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "برينسا لاتينا" الكوبية إن آلاف الزوار الأجانب يفضلون مصر بسبب سواحلها الرائعة، والدليل على ذلك زيارة أكثر من 100 ألف سائح أجنبى المدن الساحلية فى الغردقة وشرم الشيخ منذ الأول من يوليو الماضى، عندما تم استئناف الرحلات الدولية فى مصر.

وقالت الوكالة إن بيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا تعتبر من الأسواق المصدرة الرئيسية للسائحين فى مصر، خاصة وأنهم يفضلون سواحل البحر الأحمر، فتعتبر شرم الشيخ هى المركز الإدارى لمحافظة جنوب سيناء، والتى تضم مدنًا أخرى على ضفاف النهر، بالإضافة إلى سانت كاترين الذى لا يزال أحد أقدم الأديرة ، والذى وتم إعلانه كموقع تراث عالمى من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

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وتابعت أنه بالإضافة إلى الشمس والشواطئ، فإنه يمكن القيام بجولات صحراوية برفقة البدو واستكشاف البحر الأحمر والصحراء معا، وكذلك الغردقة المعروفة بالمنتجعات الصحية، كما يمكن للغواصين الاستمتاع بمشاهدة الحدائق المرجانية الرائعة.

وإلى جانب إعادة تنشيط النشاط السياحى، أعادت مصر فتح العديد من المتاحف وسمحت بالدخول إلى المواقع والمعالم الأثرية مثل أهرامات الجيزة، أهم عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم.

وأشارت الوكالة إلى أن الحياة الطبيعية تعود بشكل تدريجى فى مصر بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حتى أنه تم فتح المساجد مع مراعاة شروط الإجراءات الاحترازية وكذلك الكنائس القبطية.