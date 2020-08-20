شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس شركة لورسن للمدمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إلزام مصر للطيران كل عملائها بتحليل PCR بداية من سبتمبر المقبل، واستقبال الرئيس السيسي لقائد القوات البحرية ورئيس شركة لروسن الألمانية لصناعة المدمرات، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

زاهى حواس: الزملكاوية صدقوا نكتة الفراعنة أهلاوية.. والأحمر هيكسب القمة

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس أنه يتمنى خروج مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة دون خسائر، وقال زاهى حواس فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أخشى على مصر من المتعصبين من صفوف جماهير الأهلى والزمالك، مباراة السبت اللى هيفوز هنقوله مبروك عشان كلنا مصريين بس الأهم ميكونش فيه خسائر".

وزير الاتصالات: لجنة للتحقيق في اتهام فودافون بتسريب بيانات

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق لجنة تقصي الحقائق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون مصر، موضحاً أن اللجنة تجري عملها على قدم وساق لإصدار تقريرها بشأن هذه الواقعة في أقرب وقت ممكن.

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس شركة لورسن الألمانية لصناعة المدمرات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم، والتى تمتلك 8 ترسانات لبناء السفن فى ألمانيا والعالم، كما فازت مؤخرًا بعقد تصنيع مدمرات للبحرية الألمانية بحمولة 11 ألف طن.

الخطبة 10 دقائق فقط.. وزارة الأوقاف توضح تفاصيل عودة صلاة الجمعة.. فيديو

قال الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمى للوزارة، تعليقا على عودة صلاة الجمعة من يوم 28 أغسطس، أن ضوابط عودة صلاة الجمعة ستستمر كما هى فى الصلوات العادية، بالنسبة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وعدم السماح بفتح الأضرحة.

معامل التحاليل ببنى سويف ترفع أسعار مسحات كورونا لراغبى السفر بالمخالفة لقرارات الصحة.. 2500 جنيه تكلفة المسحة للمسافرين للإمارات.. "الصحة“ تضبط أحد المسحات داخل معمل وتتحفظ عليها.. وصاحب المسحة يطالب بتعويض

استغلت بعض معامل التحاليل شغف المواطنين الراغبين فى السفر للخارج وضرورة إجراء مسحات لفيروس كورونا قبيل السفر بنحو 72 ساعة، وبدأت فى إجراء الدعاية الوهمية على الرغم من قرارات وزارة الصحة بضرورة أن تجرى تلك المسحات داخل المعامل الخاصة بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات.

مران خططى وبدنى للأهلي استعداداً للزمالك فى القمة.. وفقرة قوية للحراس

ركّز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب الخططى فى مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وحرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على تنفيذ جانب فنى وخططى فى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين استعداداً لمواجهة الزمالك، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير" تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتمل المران على فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق غدا الجمعة لتنفيذ تحويلات مترو الانفاق

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه عن مناطق " سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق21/8/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 22 /8/ 2020، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الانفاق بالمنطقة.

السيسي: هجرة النبي تذكرنا برسالته العظيمة في صدق النية والإخلاص في بناء الوطن

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

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وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن".

مصرع أسرة من 5 أشخاص إثر حريق شقة سكنية بدار السلام

لقيت أسرة مكونة من 5 اشخاص مصرعهم، إثر حريق شقة سكنية فى شارع الجمهورية بمنطقة دار السلام، بسبب ماس كهربى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، و تم نقل المتوفين للمستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى العقارات فى دار السلام ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالعام الهجرى الجديد: تذكرنا بأسمى المعانى الإنسانية

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة.

طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الخميس.

ليفربول يقص شريط الدوري الإنجليزي ضد ليدز ويختتم الدور الأول مع يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد بداية الموسم الجديد من المسابقة، ويخوض ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح وحامل اللقب مباراته الأولى فى الموسم ضد ليدز يونايتد الصاعد حديثا للمسابقة، وبعدها سيخوض الفريق مباراتين كبيرتين ضد تشيلسي وأرسنال، على أن يلتقي بعدها مع أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، فيما يلتقى مع إيفرتون فى ديربي الميرسيسايد بالجولة الخامسة.

الكنيسة الإنجيلية تقرر عودة الصلاة يوم الجمعة بدءًا من 28 أغسطس

قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، ويشمل ذلك يوم الجمعة، اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري.

يأتي هذا القرار في إطارِ خطة عودة العبادة الجماعية في جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتي تقرر عودتها تدريجيًّا من ٣ أغسطس، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة في تعليمات الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.