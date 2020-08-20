"السر فى المعاشات والتموين وتكافل وكرامة".. كيف دعمت الدولة محدودى الدخل؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمات اقتصادية تضرب العديد من الدول حول العالم، منذ تفشى فيروس كورونا، وحتى اليوم، وبالرغم من ذلك، تمكنت الدولة المصرية، بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، من خلال العديد من الأمور الحياتية، مثل القضاء على طوابير الخبز وتحسين جودته، مرورا بزيادة المعاشات وإحداث طفرة كبيرة فيها، وصولًا إلى برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على، برامج وخطط الدولة المصرية التي وضعتها لتحسين مستوى معيشة المواطن.
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