شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى تريند على تويتر.. ورواد الموقع: قدر يعمر مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى تريندات تويتر مؤخراً، حيث شارك العديد من رواد الموقع الشهير خلال هاشتاج يحمل اسم "السيسى" فى تسليط الضوء على إنجازات البلاد خلال الفترة الأخيرة مع الرئيس، مؤكدين أنه تمكن من المضي قدماً بالبلاد في توقيت وظروف صعبة للغاية تمكن من تخطيها بذكاء وحكمة كبيرة بالتوازى مع حالة التطور التى تعيشها البلاد من مشاريع عملاقة.



احد رواد مواقع التواصل أكد على أن اردوغان بات مهووس بالرئيس السيسى

من ناحية أخري تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. Advertisements

وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة فى صدق النية والعزم والإخلاص فى بناء الأرض والوطن". وتوجه الرئيس بالدعاء إلى الله فى هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.

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