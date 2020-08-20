نائبة بالشيوخ: ملف التعليم والأحوال الشخصية على رأس اهتمامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ عن قائمة شرق الدلتا، إن ملف التعليم سيكون على رأس اهتماماتها في الأجندة التشريعية التشريعية لمجلس الشيوخ.

وأضافت "أباظة"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التعليم عن بعد، خاصة بعد جائحة كورونا، سيلقي اهتماما كبيرًا من الجميع، سواء على مستوى مجلس الشيوخ، أو المهتمين بالعملية التعليمية، لافتة إلى أن الدكتور طارق شوقي نجح بامتياز في تطبيق تجربة التابلت خاصة مع ظهور جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الملف الذي لا يقل أهمية عن ملف التعليم، هو تعديل الأحوال الشخصية، خاصة أن هناك العديد من الأسر التي تعاني بسبب القانون الحالي، لافتة إلى أن المرأة تتعرض إلى بعض الظلم بسبب فترة الحضانة.

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وأكدت أنها ستركز بشكل أساسي على جميع قضايا المرأة، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على دعم المرأة المصرية، وانتصرت لها في العديد من القضايا، وهو ما يشجعنا على طرح العديد من المشكلات التي تهمها.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز النائبة يسرا أباظة ضمن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنظام القائمة عن قائمة شرق الدلتا.

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