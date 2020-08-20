سائق أتوبيس تسبب في حادث مروع بطريق الكريمات: "مكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"مكنش قصدي.. أنا كنت بفادي سيارة تانية".. بهذه الكلمات وقف السائق الستيني مدافعا عن نفسه أمام جهات التحقيق؛ لاتهامه بالتسبب في مصرع ضابط وشرطي وسائق توك توك وإصابة منجد صدمهم بطريق الكريمات، فجر الخميس.

وقال صاحب الـ61 سنة إنه كان يقود حافلة ركاب "سوبر جيت" قاصدة محافظة الوادي الجديد، إلا أنها فوجئ بسيارة لدى سيره بالطريق الصحراوي الشرقي، وحاول تفاديها "مرة واحدة لقيت قدامي التوك توك والشرطة.. ملحقتش أعمل حاجة".

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي توصلت إلى أنه أثناء تفقد قول أمني مكون (ضابط بحث - ضابط نظام - مخبر - مجند) للحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الشرقي، اشتبه ضابط برتبة رائد في مركبة توك توك متوقفة على جانب الطريق.

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وتبين أنه أثناء فحص الضابط -المنتدب من الإسكندرية- للمركبة فوجئ وباقي أفراد القول بأتوبيس ركاب "سوبر جيت" يسير بسرعة عالية.

لم يستطع أفراد القول تفادي الأتوبيس، ما أسفر عن مصرع الضابط ومخبر وسائق التوك توك، وأصيب مجند نُقل إلى المستشفى.

وتحفظت قوات الأمن على سائق الحافلة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن وأمرت بحبس السائق على ذمة التحقيقات.