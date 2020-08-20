كواليس حادث مروع أودى بحياة ضابط وشرطي وسائق في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات حادث مروع أودى بحياة ضابط شرطة ومخبر وسائق "توك توك" وإصابة مجند بطريق الكريمات، فجر اليوم الخميس.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي توصلت إلى أنه أثناء تفقد قول أمني مكون (ضابط بحث - ضابط نظام - مخبر - مجند) للحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الشرقي، اشتبه ضابط برتبة رائد في مركبة توك توك متوقفة على جانب الطريق.

وتبين أنه أثناء فحص الضابط -المنتدب من الإسكندرية- للمركبة فوجئ وباقي أفراد القول بأتوبيس ركاب "سوبر جيت" يسير بسرعة عالية.

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لم يستطع أفراد القول تفادي الأتوبيس، ما أسفر عن مصرع الضابط ومخبر وسائق التوك توك، وأصيب مجند نُقل إلى المستشفى.

وتحفظت قوات الأمن على سائق الحافلة وتبين أنه يبلغ من العمر "61 سنة" كان في طريقه إلى محافظة الوادي الجديد مبررا الحادث "كنت بتفادى عربية تانية".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن وأمرت بحبس السائق على ذمة التحقيقات.