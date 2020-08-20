تعاملاته بلغت 2 مليون ريال سعودي.. الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية- محكوم عليه هارب في قضية "اتجار في النقد الأجنبي" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم استبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.

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واتخذ المتهم من محل إقامته مقرا لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وضبطه أثناء تعامله خارج نطاق المصارف المعتمدة وعثر بحيازته على "576500 جنيه مصري - 6710ريال سعودى – 60 ريال قطرى - 5 درهم إماراتى – 5 جنيه إسكتلندى – 1 ريال عمانى) ، وكذا (2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه - هاتف محمول"، وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبي التعامل بالنقد الأجنبي.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، مؤكداً أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو اثنين مليون ريال سعودي، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.