بسبب العتاب.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ ملابسات وفاة أحد الأشخاص بطلق ناري وإصابة آخرين خلال مشاجرة بمركز الجمالية.

تبلغ به لمركز شرطة الجمالية بقيام (عاطل – مقيم بعزبة الشبراوي بدائرة المركز) بالاشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه 4 أشخاص (جميعهم أبناء عمومة–مقيمين بعزبة الشبراوي التابعة لقرية ليسا الجمالية بدائرة المركز) مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الباقين، وذلك أثناء قيام المجني عليهم بمعاتبتهم له لتشاجره مع نجل عمومتهم، وعلى إثر ذلك تجمع حوالي 100 شخص من أسرة المتوفي مطالبين بضبط المتهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده إلى تحديد 12 شخص من المُحرضين على التجمع المُشار إليه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالأكمنة اللازمة وضبطهم وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.