ضرب نار وسطو مسلح.. حيلة تاجر خضروات للهروب من دفع ديونه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية؛ في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص.

ورد بلاغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من 3 أشخاص (سائق، تاجر فاكهة، عامل بوكالة خضروات وفاكهة، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة فاقوس) أنهم حال استقلالهم سيارة نقل وسيرهم بدائرة المركز متجهين إلى سوق الحضرة بمدينة الإسكندرية وبحوزة أحدهم (مبلغ 400 ألف جنيه) فوجئوا بقيام أربعة أشخاص (اثنان يستقلان سيارة ملاكي لم يتمكنوا من تحديد أرقامها، والآخران يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية) باعتراض طريقهم وترجلهم من السيارة والدراجة النارية، وبحوزة أحدهم سلاح ناري مسدس قام بإطلاق عيار ناري منه تجاه السيارة والاستيلاء منهم على المبلغ المالي وهواتفهم المحمولة كرهاً عنهم وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية توصلت جهوده إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغين وافتعالهم الواقعة بالاشتراك مع مالك المبلغ المالي (مالك وكالة خضروات وفاكهة – كائنة بدائرة قسم شرطة فاقوس – مقيم بدائرة القسم) نظراً لتعثره مالياً وكثرة ديونه المستحقة لبعض تجار الفاكهة بمحافظتي "الإسكندرية ، الإسماعيلية" والتي تُقدر بحوالي (مليون و500 ألف جنيه) بهدف كسب تعاطف دائنيه وقيامهم بتأجيل تحصيل الديون المستحقة عليه أو تخفيضها.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاتفاق مع المُبلغين ونجل "مالك مكتب لتجارة السيارات والدراجات النارية – كائن بناحية القرين"، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب استلام المبلغين للمبلغ المالي واستقلالهم السيارة وسيرهم بدائرة مركز فاقوس تقابلوا مع نجل خاله أثناء استقلاله سيارة ملاكي وقاموا بتسليمه مبلغ 300 ألف جنيه وهواتفهم المحمولة، وعقب ذلك قام المذكور بإطلاق عيار ناري من مسدس كان بحوزته تجاه باب السيارة الأيمن إمعاناً منهم في التأكيد على حدوث الواقعة.

تم استهداف نجل خال مالك المبلغ المالي وضبطه، وبمواجهته وباقي المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد الأخير ضبط السلاح الناري والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وكذا المبلغ المالي، والهواتف المحمولة الخاصة بالمبلغين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.