شرطة المسطحات تصادر 1600 طن أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط مصنعين يحتويان على 1505طن أعلاف حيوانية وداجنة – 110 طن أسمدة بدون بيانات مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق محافظة المنوفية، 8 مصانع تحوي جميعها (33,5 طن عطور – 36000 لتر مستحضرات تجميل – 177 طن مواد بلاستيكية – 80 كيلو جرام أحبار - 42,865 طن مواد غذائية – 5 طن معسل ومواد خام) مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون بنطاق محافظتي المنوفية والقليوبية، وكذا ضبط (612 عبوة كحول – 663 عبوة أدوية) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون بنطاق محافظة الجيزة.

وفي ذات السياق ضبط 23 سيارة بنطاق محافظة القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، قضيتين زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً، 11 قضية بنطاق بالمنطقة المركزية – لإلقاء مخلفات بالطريق العام ،11 مخالفة لوحدات نهرية بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، 21 قضية تلويث بنهر النيل والمجاري المائية "صرف مباشر، إلقاء مخلفات" بنطاق المنطقة المركزية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.