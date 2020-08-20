أخبار مصر | السبت.. الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد من مسجد الحسين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السبت.. الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد من مسجد الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية والعام الهجرى الجديد 1442ه‍ يوم السبت المقبل عقب صلاة العشاء بمسجد مولانا الحسين بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الدكتور عبد الهادى القصبى ونخبة من القيادات الدينية بعدد محدود من القيادات الصوفية فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يقتصر الاحتفال على بعض الكلمات الدينية.

ومن جانبه،أكد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبدالهادي القصبى فى تصريح له منذ قليل أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية من أعظم المناسبات الدينية التى نحتفى بها لكونها مليئة بالدروس والعبر التى يحتاج إليها المجتمع للتذكرة بها ونحن فى أمس الحاجة إلى أن نقتدى بهجرة النبى صلى الله عليه وسلم والتى أعتبرها ليس انتقالا من مكان إلى مكان بل من حال الى حال ونحن الآن فى أمس الحاجة إلى الانتقال من حال الكسل الى حال العمل ومن حال الحقد والحسد الى حال الحب والصفاء ومن حال الأنانية والتخاذل إلى حال العطاء والتعاون مشيرا إلى أنه يجب أن نستفيد من تلك الهجرة فى كيفية تأسيس الرسول الكريم إلى دولة جمعت المهاجرين والأنصار وكيف أسس دولة أمن فيها المشركين على أنفسهم وأموالهم وكيف أسس اول وثيقة لحقوق الإنسان فعلينا أن نتعلم ونستفيد ونطبق تلك الدروس العظيمة.

كانت قد ستطلعَت دارُ الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاء المصريةُ أن اليومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.