أخبار مصر | بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، لجان امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 والتى تنعقد خلال الفترة من السبت الموافق 15 أغسطس الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف عام من الدكتورخالدكتور قدري عميد كلية التجارة

وصرحت الدكتورة وهبه، بأنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الإحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين والباحثين قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرة إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت، إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة عدم التكدس والازدحام، التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات، كما تم الإعلان عن أرقام الجلوس وأماكن اللجان أون لاين على الموقع الرسمي للدراسات العليا، تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية وقياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول وداخل اللجان، إتاحة المعقمات من الكحول والهاند چيل داخل المبانى لتعقيم الطلاب، إتاحة مسافة بين كل طالب وآخر داخل اللجان ( 10 طلاب بحد أقصي داخل كل لجنة)، منع تبادل الادوات بين الطلاب، منع التواجد بساحات الكليات والتجمعات.

وشهد اليوم الأول إمتحانات طلاب الشهادات المهنية، حيث تقدم للإمتحان حوالي ١٢٠٠ طالب وطالبة، كما أدى طلاب الدراسات العليا الأكاديمية الإمتحانات خلال اليوم الثاني والذى شهد ما يقرب من ٢٠٠٠ طالب وطالبة بالفرقة الأولى بدبلومات الدراسات العليا ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والملاحظين على مدار اليومين.

كما اكدت أ.د هيام وهبه انه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فأن الكلية ستقبل كافة الاعتذارات لتأجيل الامتحانات للفصل الدراسى الثانى هذا العام مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.