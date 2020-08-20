أخبار مصر | عضو مجلس شيوخ يثمن جهود أجهزة الدولة في نجاح الانتخابات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس شيوخ يثمن جهود أجهزة الدولة في نجاح الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في تنظيم سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مؤكدا أن عزيمة الدولة وإصرارها على تحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات لم يكن من فراغ بل جاء ذلك نتيجه الإصلاحات والنجاحات التي حققتها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم، أن نجاح العملية الانتخابية الذي جاء نتيجه الجهود الكبيرة التي قامت بها كافة أجهزة الدولة وكذلك عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري أظهر صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع، وأنها دولة يتشارك فيها جميع أبناءها في صناعة المستقبل، ودعمها في أي خطوة تخطوها على طريق الديمقراطية.

وأضاف قطب، أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف القيادات السياسية، لبناء دولتة الحديثة، القادرة على النمو والتطور السياسي والاقتصادي، مشيدا بوعي المواطنين وإدلائهم بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وإعلاء الحس والواجب الوطني تجاه الدولة المصرية.

وتعهد عضو مجلس الشيوخ، بأن يكون صوت كل مواطن مصري تحت القبة، وأنه سيقف بجانب مصلحة المواطن ومساندة الدولة، والعمل على نهضتها.

وقال قطب، أمام أعضاء مجلس الشيوخ مسئولية كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منهم خاصة وأن الجميع ينتظر ما ستقدمة الغرفة الثانية للتشريع "مجلس الشيوخ".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤهم، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.