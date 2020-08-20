أخبار مصر | برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتماما ببناء قواعد بحرية مصرية قوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتماما ببناء قواعد بحرية مصرية قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائد القوات البحرية، ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات.

وقال في بيان اليوم: إن الرئيس يولي اهتمام كبير ببناء قواعد بحرية مصرية قوية والاستعانة بالخبرات الألمانية المختلفة في بناء السفن، ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية بجودة عالية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أحدث نهضة شاملة في الأسلحة المستخدمة، ووجه بقد صفقات مختلفة لتقوية الجيش المصري وتدعيمه بكافة الأسلحة والمدات التي تجعله دائما على أتم الاستعداد للدفاع عن الدولة المصرية، والتصدي لأي اعتداء في ظل مواجهة الدولة لعدة تحديات خارجية.

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان لها، أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو تدعيم الجيش المصري، وتقوية البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك لبحث أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤهم، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.