أخبار مصر | 4 رسائل مبشرة من الدولة بشأن خطة التعايش مع كورونا الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 رسائل مبشرة من الدولة بشأن خطة التعايش مع كورونا الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بعدد من التصريحات التي تخص خطة التعايش خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها عودة صلاة الجمعة باعتبار من يوم 28 أغسطس الحالي.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بتسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا وعبور الأزمة قريبا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز تصريحات مجلس الوزراء التي تخص خطة التعايش:

عودة صلاة الجمعة:

قال الدكتور مصطفي مدبولي إنه في ظل انخفاض معدلات اصابات فيروس كورونا المستجد، اتخذت الدولة عدد من القرارات، والتي تضمنت عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، اعتبارًا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري مع وجود اعداد محدودة طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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عودة فتح الحدائق والملاهي:

وأكد رئيس الوزراء على تخفيف الإجراءات المشددة علي الملاهي والحدائق التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة مع المطاعم المفتوحة للحد من تفشي عدوي فيروس كورونا.

تطبيق تحاليل فيروس كورونا على القادمين من الخارج:

شدد الدكتور مصطفي مدبولي علي حرص الدولة في اتباع الإجراءات المشددة مع جميع القادمين من الخارج، حيث سيتم خضوعهم لاختبار تحاليل فيروس كورونا اعتبار من 1 سبتمبر المقبل لاسيما الدول التي تشهد اعداد متزايدة، قائلا "نحن حريصون على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، وتم التوافق على ان أي قادم يجب ان يقوم بعمل الاختبار وسيتم الإعلان عنها بصفة شاملة".

صفر إصابات فيروس كورونا:

أوضح مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تحرص على الالتزام الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة، وذلك للحفاظ على معدلات منخفضة من الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا علي سعي الدولة بكافة الجهات والمؤسسات للتصدي لهذا الفيروس خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى صفر إصابات.