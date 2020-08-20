أخبار مصر | بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 395 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 693 ألفا و353 دولارًا، أى ما يعادل 11 مليونًا و53 ألفا و653 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
وفيما يلي الأسماء المستحقة: