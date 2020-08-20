أخبار مصر | اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوي العاملة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية ، هي التى حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمس من الأحد 16 إلي 20 أغسطس الجاري، باعتباره مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة.

وطمأن وزير القوي العاملة ، المستحقين بأن الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء الموعد المحدد للصرف، ولا داعي للتزاحم علي ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.

وقال: إن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة دون خصم أى عمولات.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

وشدد على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه علي 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه ، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه .

ونوه بأن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية .

القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالجيزة في سياق آخر، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2010 شاباً بينهم 30 شاباً من ذوى الاحتياجات القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الجيزة ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 7913 راغب عمل وتوفير 70 فرصة عمل أخرى,

ينتهي اليوم الخميس، الموعد المحدد لصرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، الذي استمر لمدة 5 أيام، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية ، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأوضح الوزير أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك خلال يوليو الماضي لـ 7621 عاملاً من المسجلين بالمديرية بإجمالى 7 ملايين و 488 ألف جنيه ، حيث تم صرف 133 ألف جنيه لـ 266 عاملا ، وصرف 7 ملايين و 355 ألف جنيه لـ 7355 عاملاً .

كما تم صرف 10 منح زواج ، ومنحة مولود لـ 20 عاملا ، ومنحة لعمل عملية جراحية ، و5 منح وفاة أحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه علي الرعاية الاجتماعية 85 ألف جنيه .

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وأشار محمد عيسى ،وكيل الوزارة مدير المديرية أنه أرسل تقريرا للوزير عن إنجازات يوليو الماضي أظهر فيه المديرية قامت باستخراج 37 ترخيصاً لعمل الأجانب ، وتجديد ترخيص أجانب يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن استخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 299 رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.



وقال : إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 181 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود 437 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.



وتابع أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 916 شكوى عمالية ، تم تسوية 33 شكوى منها ، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 106 شكاوى ، فضلا عن 777 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

