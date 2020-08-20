أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة رأس السنة الهجرية اليوم الخميس، للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك مع الشركات والمصانع.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أعلن أن اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.

وأوضح سعفان، أنه بالإشارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية ، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن اليوم.

القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2010 شاباً بينهم 30 شاباً من ذوى الاحتياجات القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الجيزة ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 7913 راغب عمل وتوفير 70 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك خلال يوليو الماضي لـ 7621 عاملاً من المسجلين بالمديرية بإجمالى 7 ملايين و 488 ألف جنيه ، حيث تم صرف 133 ألف جنيه لـ 266 عاملا ، وصرف 7 ملايين و 355 ألف جنيه لـ 7355 عاملاً .

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كما تم صرف 10 منح زواج ، ومنحة مولود لـ 20 عاملا ، ومنحة لعمل عملية جراحية ، و5 منح وفاة أحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه علي الرعاية الاجتماعية 85 ألف جنيه.

وأشار محمد عيسى ،وكيل الوزارة مدير المديرية أنه أرسل تقريرا للوزير عن إنجازات يوليو الماضي أظهر فيه المديرية قامت باستخراج 37

ترخيصاً لعمل الأجانب ، وتجديد ترخيص أجانب يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن استخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 299 رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال : إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 181 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود 437 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.

وتابع أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 916 شكوى عمالية ، تم تسوية 33 شكوى منها ، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 106 شكاوى ، فضلا عن 777 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.