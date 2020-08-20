أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 3225 شابا في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 3225 شابا في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية 3225 شابا، منهم 10 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1133 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، منها 400 وظيفة على مهن الحياكة، والجودة ، والتشطيب.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 220 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 197 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 63 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، فضلاً عن حالة غلق إدارى لمنشأة.

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلي أن المديرية تلقت 184 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 60 شكوي مرحلة من الشهر الماضي ، تم بحث 33 شكوي منها، وتبين أنها مستوفاة، وتم تحرير 107 محاضر للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 104 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 3 تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 10 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2010 شاباً بينهم 30 شاباً من ذوى الاحتياجات القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الجيزة ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 7913 راغب عمل وتوفير 70 فرصة عمل أخرى.

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أوضح الوزير أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك خلال يوليو الماضي لـ 7621 عاملاً من المسجلين بالمديرية بإجمالى 7 ملايين و488 ألف جنيه ، حيث تم صرف 133 ألف جنيه لـ 266 عاملا ، وصرف 7 ملايين و 355 ألف جنيه لـ 7355 عاملاً .

كما تم صرف 10 منح زواج، ومنحة مولود لـ 20 عاملا ، ومنحة لعمل عملية جراحية، و5 منح وفاة أحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 85 ألف جنيه.

وأشار محمد عيسى ،وكيل الوزارة مدير المديرية أنه أرسل تقريرا للوزير عن إنجازات يوليو الماضي أظهر فيه المديرية قامت باستخراج 37 ترخيصاً لعمل الأجانب ، وتجديد ترخيص أجانب يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن استخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة، و299 رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 181 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود 437 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.

وتابع أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 916 شكوى عمالية، تم تسوية 33 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 106 شكاوى، فضلا عن 777 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.