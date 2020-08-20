أخبار مصر | وزير النقل يعلن دخول برج دمنهور والمنطقه الأوتوماتيكية الخدمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن دخول برج دمنهور والمنطقه الأوتوماتيكية الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، دخول برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبو حمص وبين دمنهور وإيتاي البارود في الخدمة بإجمالي 37 كم وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 75% وتم حتى الآن دخول عدد 10 برج رئيسي الخمة وهي ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها) و10 أبراج ثانوية و52 مزلقان الخدمة، لافتا إلى أن برج كفر دمنهور والمنطقه الأوتوماتيكية تتحكم في عدد 167 سيمافور ضوئي وعدد 12 مزلقانات تعمل اوتوماتبكبا وعدد 43 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وأن هذا النظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف، أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.