أخبار مصر | جامعة حلوان تعلن فوز "باسم جمعة" و"مريم عمران" في بطولة الشطرنج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان تعلن فوز "باسم جمعة" و"مريم عمران" في بطولة الشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، أسماء الفائزين ببطولة الشطرنج السريع أون لاين على مستوى كليات الجامعة والتي نظمتها بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية الإجتماعيه مع مراعاة قواعد التباعد الإجتماعي التي فرضتها الإجراءات الاحترازية منذ دخول جائحة كورونا للبلاد.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

Advertisements

وفاز بالمركز الأول طلبة "باسم جمعة محمد" الفرقة الأولى كلية الحقوق، والمركز الثاني "ارميا سمير مساك" الفرقة الرابعة كلية الصيدلة، والمركز الثالث "محمد عادل سيد" الفرقة الثالثة كلية الطب.

وعلى مستوى الطالبات فازت بالمركز الأول "مريم عمران سالم" الفرقة الأولى كلية الفنون الجميلة، والمركز الثاني "علا صلاح عبد الحكيم" الفرقة الرابعة كلية الفنون التطبيقية، والمركز الثالث "هيا عصام علي" الفرقة الثالثة كلية التجارة وإدارة الأعمال.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بالنظام السويسري المفتوح على سبعة جولات يوميه ولكل لاعب 10 دقائق لعب و30 ثانية إضافية لكل نقلة وقد لاقت هذه البطولة إقبالا كبيرا من طلبة وطالبات الجامعة.