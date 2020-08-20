مصر | ملابسات مصرع ضابط شرطة ومجند في حادث بطريق الكريمات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ملابسات مصرع ضابط شرطة ومجند في حادث بطريق الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات وقوع حادث مروع أودى بحياة ضابط شرطة ومخبر وسائق توك توك وإصابة مجند بطريق الكريمات، فجر اليوم الخميس.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أنه أثناء تفقد قول أمني مكون (ضابط بحث - ضابط نظام - مخبر - مجند) للحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الشرقي، اشتبه ضابط برتبة رائد في مركبة توك توك متوقفة على جانب الطريق.

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وبينت التحريات أنه أثناء فحص ضابط البحث المنتدب من مديرية أمن الإسكندرية، للمركبة فوجئ وباقي أفراد القول بأتوبيس ركاب "سوبر جيت" يسير بسرعة عالية، لم يستطع أفراد القول تفادي الأتوبيس، ما أسفر عن مصرع الضابط ومخبر وسائق التوك توك وأصيب مجند جري نقله إلى المستشفى.

وتحفظت قوات الأمن بالجيزة على سائق الاتوبيس وتبين أنه يبلغ من العمر "61 سنة" كان في طريقه إلى محافظة الوادي الجديد مبررا الحادث.. "كنت بتفادى عربية تانية".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات التي صرحت بدفن المتوفيين بعد ورود تقرير مفتش الصحة، كما أمرت بحبس السائق على ذمة التحقيقات.