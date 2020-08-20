مصر | ضبط 20 طن كبدة فاسدة فى محافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 20 طن كبدة فاسدة فى محافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1327) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (20.250 طن كبدة مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة منيا القمح (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (11،220 طن مسلى صناعى – زيت طعام) بدون مستندات داله على مصدرها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت الجهود من ضبط مالك شونة بدائرة قسم شرطة طنطا أول (بمحافظة الغربية) لتصرفه فى (24،594 طن أقماح محلية) ببيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى قدرت بحوالى (109836 جنيه) قام المذكور بالاستيلاء عليها بدون وجه حق.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة طنطا (بمحافظة الغربية) وبحوزته (48000 عبوة حلوى) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مصنع كمامات غير مرخص بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية) وبحوزته (15000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية – 600 عبوة كرتونية فارغة معدة للتعبية – ماكينة خياطة أدوات التصنيع) وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قطور (بمحافظة الغربية) وبحوزته (20660 قطعة غيار سيارات) غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فضلًا عن ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المبيدات الصناعية بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) وبحوزته (5 طن مبيدات زراعية) غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية