شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثالث أيام تطبيق «خفض وزن الرغيف».. حملات مكثفة على مخابز الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ثالث أيام تنفيذ توجيهات تطوير منظومة الخبز الجديدة وخفض وزن رغيف العيش إلى 90 جرام بدلاً من 110 جرامات، قاد محمد سعد الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، رافقه سليمان الطيب مدير عام الرقابة التموينية، حملات فجرية مكثفة الخميس، على عدد من المخابز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالوزن الجديد للرغيف والمحدد بـ90 جرام وتطبيق لائحة الجزاءات الجديدة.

وتابع «سعدالله» و«الطيب»، أعمال المخابز البلدية المدعمة في اليوم الثالث لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتي تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز دون المساس بحقوق المواطنين، حيث شملت الجولات مناطق الدخيلة والهانوفيل و٦ أكتوبر والبيطاش وأبوسليمان وعزبة الشيخ وخورشيد وباكوس وغبريال واللوران، وتم التفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن ٩٠ جرام للرغيف حفاظا على حقوق المواطنين.

وواصل قيادات المديرية نشاطهم في توعية أصحاب المخابز بتعديلات بنود المنظومة الجديدة وشرح الجزاءات التي ستطبق على المخابز المخالفة.

بدوره شدد «سعدالله» على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود مخالفات سوف يتم تطبيق العقوبات التي نصت عليها المنظومة بكل حزم كما تم استطلاع رأى المواطنين في جودة رغيف الخبز والذين أبدوا سعادتهم .

محمد سعدالله مدير مديرية التموين فى الاسكندرية يتابع المخابز فى ثالث ايام خفض وزن الرغيف

محمد سعدالله مدير مديرية التموين فى الاسكندرية يتابع المخابز فى ثالث ايام خفض وزن الرغيف

محمد سعدالله مدير مديرية التموين فى الاسكندرية يتابع المخابز فى ثالث ايام خفض وزن الرغيف

محمد سعدالله مدير مديرية التموين فى الاسكندرية يتابع المخابز فى ثالث ايام خفض وزن الرغيف

محمد سعدالله مدير مديرية التموين فى الاسكندرية يتابع المخابز فى ثالث ايام خفض وزن الرغيف