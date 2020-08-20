شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 1055 قرار إزالة على أملاك الدولة وأراضي زراعية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، في إطار فرض هيبة الدولة والتأكيد على سيادة القانون على الجميع، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة لـ77 حالة تعد على الراضي والزراعية ومخالفات بناء خلال اليومين الماضيين بمساحة 2372 متر مربع، و16 قيراط و16 سهما

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان صحفي، الخميس، أنه بلغ إجمالى ما تم تنفيذ من قرارات إزالة ضمن الموجة الـ 16 التي يتم تنفيذها الأن بقري ومدن المحافظة 1055 قرار، تنوعت ما بين تنفيذ 166 إزالة على أملاك الدولة بمساحة 30056.3 متر مربع، إلى جانب تنفيذ 718 إزالة على الأراضى الزراعية بمساحة 22 فدان و22 قيراط و3 أسهم، وأيضا تنفيذ 171 إزالة مخالفات بناء على مساحة 72580.4 متر مربع.

وشدد «الهجان» على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة في التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالتها بالكامل وتحقيق الردع العام والقضاء على العشوائية في البناء.