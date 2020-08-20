شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 22 سفينة بمواني بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجل ميناء شرق بورسعيد، الخميس، دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 7 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن حاويات.
فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات، ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر تداول 22 سفينة بمواني بورسعيد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.