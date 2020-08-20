شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 22 سفينة بمواني بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء شرق بورسعيد، الخميس، دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 7 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن حاويات.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات، ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين