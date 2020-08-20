شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الاسكندرية: جلسات تأهيلية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة قبل التحاقهم بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، إن مركز المنارة لخدمة ذوي القدرات الخاصة التابع لإقليم الاسكندرية، يعقد جلسات تأهيلية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بداية من السبت المقبل وحتى نهاية الأسبوع وذلك بمقر المركز.

وأوضح أن مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، هو مركز تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا تأسس سنة 2003 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وأشار إلى إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وقالت جانيت شمعى مديرة المركز، أنه سيتم عمل جلسات فردية للأطفال بواسطة مدرسين المركز لتنمية المهارات اللازمة لتأهيلهم قبل التحاقهم بالفصول الدراسية بالمركز في مطلع العام الدراسى الجديد، مضيفة: «حرصاً على خلق ألفة بين الطفل والمدرس وملاحظة كل طفل جديد واختيار الفصل المناسب لقدراته، سنعقد اجتماعا مع أولياء الأمور في مطلع شهر سبتمبر».

وأشارت «جانيت» إلى أن الاجتماع يتضمن مناقشة الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها وللاستماع لأية اقتراحات من قبل أولياء الأمور، لافتة إلى أن المركز يقسم الطلاب إلى فصول طبقاً لقدراتهم العقلية.

Advertisements