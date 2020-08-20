شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «القومية لمياه الشرب» في زيارة مفاجئة لمشروعات المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع المشروعات، رافقه المهندس طارق موسي رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات الوجه البحري، بزيارة مفاجئة لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها لقطاع مياة الشرب والصرف، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم على أرض الواقع.

تضمنت الزيارة متابعة ميدانية لبعض المشروعات المقرر نهوها بخطة العام المالي الحالي من بينها مشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة وكفر داود معالجة ثلاثية بتكلفة 300 مليون جنيه، وعدد 8 محطات رفع لخدمة قري الخطاطبة وكفر داود ومرافق الإسكان الإجتماعي بتكلفة حوالي 350 مليون جنيه.

وفي نهاية الزيارة أشاد نائب رئيس الهيئة بجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بمحافظة المنوفية وذلك على جهودهم خلال العام المالي السابق والتي أدت إلى زيادة معدلات تنفيذ الأعمال طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة.