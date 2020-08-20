شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الغربية» تشن حملات مكبرة لضبط المبيدات المغشوشة والممنوع تداولها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية حملة مكبرة على محال المبيدات لإحكام السيطرة على المبيدات المغشوشة والتداول غير الآمن لها في نطاق المحافظة.

أكد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إن قسم الرقابة على المبيدات وقسم الرقابة على الأسمده يقومان بمجهودات للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات والتصدي للمغشوش منها.

أشار المهندس ابراهيم الصباح رئيس قسم الرقابه على المبيدات بمديرية الزراعة في محافظة الغربية، إنه تم المرور على 17 محل مبيدات خلال الفترة من 20 يوليو الماضي وحتي تاريخة، وقد تبين بالفحص أن هناك 8 محال مرخصة و4 بدون ترخيص و5 محال تحت التجديد، وقد تم ظبط 310 عبوة مبيدات بمركزي قطور وكفرالزيات، وتم التحفظ عليها، وتنوعت المضبوطات مابين مبيدات منتهية الصلاحية ومبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين بالغربية ومباحث التموين.

من جانيه أضاف محسن فتحي رئيس قسم الرقابة على الأسمدة، إنه تم استخراج 14 ترخيص للاتجار في الأسمده الورقية والمخصبات الزراعية خلال الفترة المذكورة،

وقد تم ضبط 13 مخالفة وتحرير محاضر لعدد7 تجار أسمدة لانتهاء الصلاحية، وعدد6 محاضر لمحال ـسمده غير مرخصة، وبالمرور على عدد54 محل تجاري ومخازن لبيع الأسمدة تبين وجود عدد35 محل مرخص وعدد10 محال بدون ترخيص، وتحت الترخيص عدد9 محال.

شدد وكيل الوزارة على المرور بصفة دورية ودائمة على محال بيع المبيدات والأسمده والمصانع المنتجة للأسمده بدائرة المحافظة، وسحب عينات لتحليلها بمعامل البحوث بوزارة الزراعة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات من عدمة، ووجه بتكثيف الحملات المشتركة مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين بالغربية لضبط المخالفين لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 1445لسنة 2003

بشأن النفايات الخطرة والمادة 29و38 من قانون البيئة رقم 4لسنة 1994 ومادة 1و2 من قانون قمع الغش والتدليس.

Advertisements