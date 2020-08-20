شكرا لقرائتكم خبر عن لتنفيذ تحويلات مترو الأنفاق.. محافظ الجيزة: قطع المياه 8 ساعات بعدة مناطق غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، إن شركة مياه شرب المحافظة سيقوم بقطع المياه عن عدة مناطق اعتبارًا من الساعة 10 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح بعد غد السبت؛ نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.

وأضاف راشد، في بيان، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي (سهل حمزة ومتفرعاته- شارع خالد أمين ومتفرعاته- شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية- يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية).

ووجه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وسرعة إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال، كما وجه رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات.

وأهاب راشد بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

على صعيد آخر، هنأت المحافظة جموع الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول رأس السنة الهجرية 1442ه‍ـ ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وأعرب المحافظ عن تمنياته بأن يكون العام الهجري الجديد ملىء بالخير والبركات على وطننا الغالي، وأن تكون سنة جديدة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها بلدنا في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

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