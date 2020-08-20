شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعتمد توقيع عقد كنيسة ومركز جديدين لأسقفية شباب أمريكا وكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، الأب القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا بالمقر البابوي القاهرة.

واعتمد قداسته خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، واستلام الكنسية والمركز التابع لها، لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا .

يذكر أن الكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.

وقدم الأب المشرف على الأسقفية أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.