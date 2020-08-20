شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إزالة فورية لتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس، إنه تم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، كما تم أيضًا تنظيم حملة مكبرة بنطاق قرية أبوالريش التابعة لمركز أسوان، والتي استمرت على مدار يومين>

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 36 قرار إزالة بإجمالي مساحة 13 ألف و365 م2، وذلك داخل مناطق خور أبوسبيره وبهاريف والأعقاب والشيمة والملقطة وسط مشاركة واسعة للجهات الأمنية والفنيين والعاملين بالوحدات المحلية ورؤساء القرى والمدن ونوابهم مدعمين بالمعدات الثقيلة لتنفيذ أعمال الإزالة بالشكل المطلوب.