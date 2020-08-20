شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 137 مخالفة تموينية متنوعة بمركز بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية، بالتنسيق مع شرطة التموين بالمنيا، 137 مخالفة تموينية متنوعة بمركز بني مزار.

تلقي اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا تقرير من إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، بتحرير 137 محضر متنوع بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، تنوعت المخالفات بين تحرير 100 إزالة إدارية – مخالفات لمحال تجارية بدون ترخيص – مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية – عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود فواتير – غش تجاري – منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لأرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه .