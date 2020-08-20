شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 137 مخالفة تموينية متنوعة بمركز بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبط فريق الرقابة التموينية، بالتنسيق مع شرطة التموين بالمنيا، 137 مخالفة تموينية متنوعة بمركز بني مزار.
تلقي اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا تقرير من إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، بتحرير 137 محضر متنوع بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، تنوعت المخالفات بين تحرير 100 إزالة إدارية – مخالفات لمحال تجارية بدون ترخيص – مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية – عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود فواتير – غش تجاري – منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.
تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لأرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه .
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