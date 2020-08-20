شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الطوخى يهنئ العالم العربى والإسلامى بالعام الهجرى الجديد ويتمنى للطلاب عاما دراسيا موفقا فى ظل الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهنئة لجموع الشعب المصرى وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد، مشيراً الى أنه داعياً المولى عز وجل بأن يكون هذا العام عام خير وبركة على الجميع وأن يعم السلام كافة أرجاء الأرض.

وقال الطوخى فى هذه التهنئة أنه على الرغم من أن الاحتفال بالعام الهجرى الجديد يأتى فى ظل ظروف استثنائية، إلا أنه سيظل يحمل فى قلوب المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها مكانة خاصة، لما تمثله هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من معان سامية فى العطاء والفداء والإخلاص من أجل نشر الدعوة الاسلامية.

وبهذه المناسبة وجه خالد الطوخى تهنئة أيضاً إلى أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بداية من رئيس الجامعة مروراً بعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والإداريين، وصولاً الى طلاب الجامعة الذين حثهم على بذل أقصى درجات التركيز فى العام الدراسى الجديد الذى بات على الأبواب، والذى يأتى هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا التى غيرت الكثير من المفاهيم فى شتى مجالات الحياة وفى مقدمتها مجال التعليم على وجه الخصوص.

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وقال الطوخى فى ختام تهنئته إن أفضل وسيلة للاحتفال بالعام الهجرى الجديد هو أن نحيي بداخلنا المبادئ الانسانية النبيلة التى يحضنا عليها الدين الإسلامى الحنيف، وأن نتأسى بالرسول الكريم فى تعاملاتنا اليومية، وأن نجعل دستورنا فى الحياة هو ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله الكريم.