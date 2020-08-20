شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعلن مقرات لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عناوين ومقرات لجان التصويت بالمحافظات للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، المقرر عقدها صباح غدا الجمعة، 21 أغسطس 2020، لانتخاب النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، وعضوية مجالس النقابات الفرعية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل، فى العاشرة صباحا، وتستمر حتى الخامسة من مساء غدا الجمعة، بالتزامن مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطباء المُشاركين بالانتخابات من عدوى فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.

وأشارت النقابة، إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .

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ونشرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، وذلك على مقاعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وأوضحت القوائم ترشح 10 أطباء على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان.