شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تطرح مزايدة علنية لبيع خردة ناتج صيانة المترو نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق طرح مزايدة علنية عامة يوم 31 أغسطس الجارى لبيع أصناف مختلفة من الخردة والكهنة، على أن يتم التقديم للاشتراك للمزايدة يوم 30 من الشهر الجارى.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق فى طرحها إن المزايدة تشمل بيع 50 طن خشب خردة، و120 طن كمر حديد متنوعة ومتشابكة خردة و60 طن فضلات كابلات الومنيوم وكهربا والقليل من النحاس.

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وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أن المزايدة تضم أيضا 129 فردة كاوتش سيارات خارجى و28 بطارية سيارات كهنة و28 صنف كهنة وخردة متنوعة بموقع ورشة طرة الاسمنت بالخط الأول للمترو و62 صنف رواكد متنوع مخزن قطع غيار و33 صنف رواكد لأدوات مكتبية متنوعة و9 أصناف رواكد لأدوات كهربائية متنوعة .

واشترطت المزايدة تقديم العرض الفنى والمالى يوم 30 أغسطس الجارى، على أن تقام جلسة التزايد يوم 31 من أغسطس الجارى بمقر الهيئة برمسيس الساعة 12 ظهرا.