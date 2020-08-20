شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم دورات تدريبية للمرأة الريفية حول الاستخدام الآمن للمبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من أجل رفع الوعى للمرأة فى صعيد مصر قامت اللجنة بتنظيم عدد 5 دورات بمراكز وقرى محافظة سوهاج بمشاركة وحضور الدكتور حامد عبدالدايم عضو لجنة التدريب والمهندس خالد عبدالراضى وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والمهندس مصطفى عبد العال مدير عام المكافحة بالمديرية والدكتور محمد أمين مدير الإدارة الزراعية بجرجا، وذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف "عبدالمجيد " أنه قد تم فى هذه الدورات تدريب الفتيات على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الإستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطوره شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجوده بها ودلالة ألوانها ، وقد تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن ٣٥ فتاة وسيدة في كل دورة.

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فيما تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، حملاتها التفتيشية المفاجئة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية وتتبع المنتج بمصانع الإنتاج ، للتأكد من المنتج المطروح ، وحظر المبيدات الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة ، وضبط مجهول المصدر،وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.

كان الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، قال في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك متابعة دورية ، بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات ، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية ، للتأكد من سلامة المنتج ، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.