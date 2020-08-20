شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن إزالة 92 عقار بمنطقة الطيبى فى السيدة زينب وتسكين 202 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أن أعمال الإزالة بمنطقة الطيبى بالسيدة زينب، مستمرة، تمهيدا لإنشاء مشروع روضة السيدة 2 على غرار مشروع روضة السيدة 1 الذى يتم تسكينه الأن، وذلك ضمن مخطط محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من إزالة منازل المرحلة الأولى بإجمالى 92 عقار بهم 202 وحدة سكنية، تم تسكينهم بمشروع روضة السيدة 1، مشيرا إلى أنه جارى هدم عقارات المرحلة الثانية وبها 143 عقار يسكنهم 202 أسرة يتم صرف بد إيجار شهرى للإقامة حتى يتم الإنتهاء من إنشاء المشروع وتسليمهم وحدات بديلة.

يذكر أن محافظة القاهرة تزيل منطقة الطيبى بميدان أبو الريش بالسيدة زينب، تمهيداً لإعادة تخطيط المنطقة فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين ، وإنشاء مشروع مماثل لمشروع روضة السيدة الذى انتهت المحافظة من انشاءه بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2" كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .