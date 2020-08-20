شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كازاخستان بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت سفارة كازاخستان بالقاهرة بأطيب التهاني لمصر حكومة وشعبا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 ، أعاده الله على الشعبين الكازاخي والمصري وكل شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وذكر بيان للسفارة - على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اليوم - " إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة الكثير من القيم الإسلامية العظيمة مثل الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة التي غيرت تاريخ البشرية ، وكانت بداية انتشار الإسلام في كل ربوع العالم ... وندعو الله، سبحانه وتعالى، أن ينعم على بلدينا بالسلام والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار لما فيه صالح شعبينا الشقيقين."



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