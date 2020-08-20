شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: دخول برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبو حمص وبين دمنهور وإيتاي البارود في الخدمة بإجمالي 37 كم.

يأتى ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حالياً بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة "4 SILL".

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برجاً رئيسياً و15 برجاً ثانوياً و80 مزلقاناً، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 75% و تم دخول 10 أبراج رئيسية الخدمة حتى الآن وهي أبراج قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وإيتاي البارود ودمنهور وأبو حمص وطوخ وسندنهور وكفر الدوار وقها، فضلاً عن 10أبراج ثانوية و52 مزلقاناً.

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وأوضح أن برج كفر دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في 167 سيمافور ضوئي و12 مزلقاناً تعمل أوتوماتيكياً و43 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الكهربي القديم بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفاً أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات .

وأفاد بأن هذا النظام يتيح لسائق القطار الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتاً إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.