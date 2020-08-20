مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: الرئيس لا يعتمد على تقارير مرسلة ومكتوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة الجيش الثانى، يدل على اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة كافة الأحداث والمتغيرات، والتعرف عن قرب على جميع المواقف، لاتخاذ قرارات مرتبطة بمتابعة مستمرة.
وأضاف اللواء عادل العمدة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، مع الإعلامية خلود زهران المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى لا يعتمد على التقارير المرسلة أو المكتوبة، ولكنه يعتمد على الرؤية عن قرب، لضمان جودة النتائج المرجوة، والتأكيد على المتابعة الكاملة لكافة الأحداث.
وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن المتابعة عن قرب تعطى لأفراد الجيش المصرى الثقة بالنفس، ورفع المعنويات، والتحفز الدائم لتقديم ما يليق بالجيش المصري.
وأوضح "العمدة" أن المتغيرات والتحديات أصبحت كثيرة، وهو ما يقع على كاهل القوات المسلحة المصرية، والتى يستوجب عليها دائما متابعة كافة التطورات بالمنطقة عن قرب، متابعًا أن جهود القوات المسلحة مستمرة فى كافة المجالات، وركيزة الجهود الأساسية تتمحور على عاتق القوات المسلحة.
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