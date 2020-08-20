شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي قمحة يفضح "الجزيرة" باعتبارها أداة "نصب إعلامي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن قناة الجزيرة القطرية تمارس مهمة محددة وهي منصة تزييف وعي و"نصب إعلامي"، وذلك في الدول الكبرى بالمنطقة العربية، لافتًا إلى أنها عملت على بعض القضايا العربية لكسب تعاطف المواطن العربي، مثل القضية الفلسطينية.

وأضاف قمحة خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و شاشة on E، أن الجزيرة تعمل على خدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا الأمر ثابت منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن عملية فضحها بدأت في عام 2003 مع الغزو الأمريكي للعراق، وهي اللحظة الفاصلة في تاريخ المنطقة العربية، حيث بثت مشاهد تحدث عنها وزير الإعلام العراقي آنذاك وقال إنها كانت مزيفة ولم تكن حقيقية، حيث لم يكن الجنود الأمريكيون قد اقتربوا من بغداد قبل أن تعلن الجزيرة عن ذلك.

وتابع، أن الجزيرة استهدفت نشر الإحباط والزعم بأن الجيش العراقي انهار، وهو ما التفت إليه الكثير من المراقبين والمحللين، وفي عام 2011 بدأ يتضح دور القناة القطرية بشكل أكبر، لافتًا إلى أن السقطات المهنية لهذه القناة كثرت منذ ذلك الوقت، منها أنها أول من أطلق مصطلح "الناشط السياسي".

وأردف، أن القناة الإخوانية نشرت عددًا كبيرًا من الأخبار المجهلة تحت غطاء النشطاء السياسيين، كما استخدمت أيضًا أسلوب "المصادر المجهولة"، ودعمت عددًا كبيرًا من المنصات الموجهة ضد مصر وزيفت وعي المواطنين، وأشعلت فتيل محاولة قلب المواطن على دولته الوطنية في عدد من دول المنطقة واستهداف المؤسسات الأمنية بها، على غرار ما حدث في سوريا وليبيا ومصر.

وأوضح، أن قناة الجزيرة رفعت عبر شاشتها شعار "معا لإسقاط مصر" في أعقاب ثورة 30 يونيو، كما حاولت تزييف وعي المواطنين واقناعهم في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 أن الأمور استتبت لجماعة الإخوان الإرهابية والتخديم على سياسات الدول الداعم لها مثل النظام التركي والنظام الإيراني.

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ومن جانب اخر، علّق الصحفي محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على توظيف قناة الجزيرة نادي الصحافة الأمريكي لتوجيه حملات ضد مصر، إن النظام القطري يقوم بذلك الدور المريب، لأنه نظام مجند تم تجنيده لتنفيذ مهام أساسية كانت تستند في السابق من خلال الغرب.

وأضاف الصحفي محمد مصطفى، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الحملات السيئة الموجهة إلى مصر، كانت تمارس عن طريق وسائل إعلام غربية في السابق، وذلك لإشاعة الفتن في الدول العربية، ولكن هذه المهمة لم يعد يمكن تحقيقها منذ 25 عامًا، وتم تعديله بتجنيد نظام قطري ليكونوا حاضنة لجماعات إرهابية، وعلى رأسهم الإخوان الإرهابية.

وأشار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن المجتمع الدولي منقسم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا عدم مصداقية الإعلام الأمريكي في الوقت الحاضر، كما يحدث على شبكة الـ CNN.

وأوضح "مصطفى" أن النظام القطري الحالي هو وليدة جناح من المجتمع المدني المنقسم، وهو الذي يريد تدمير الدول العربية، لتحقيق طموحاته.

وتابع أن شبكة "بي بي سي" غير صادقة فيما تبثه عن النظام القطري، وأن معظم الإعلاميين العاملين بالجزيرة كانوا يعملون في تلك الشبكات الغربية.