شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة موقع التقديم للجامعات الأهلية الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة ستطلق اليوم الموقع الخاص بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة التى أعلن عنها الوزير ودخولها منظومة التعليم بالعام الجامعى الجديد 2020 /2021.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الموقع يمكن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الحصول على خدمات الجامعات الأهلية من حيث التقديم ويقدم كافة المعلومات الخاصة بتلك الجامعات والبرامج الدراسية المتاحة بها.



وأشار المصدر إلى أن بدء التقديم للجامعات الأهلية سينطلق اليوم بالتزامن مع إطلاق موقع التقديم للجامعات الأهلية الجديدة.

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كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى أعلن صدور قرار جمهورى بالجامعات الأهلية الجديدة وتحديدا جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية الجديدة بفروعها الثلاثة فى مدينة شرم الشيخ والطور ومدينة رأس سدر، مؤكدا أن العام القادم ستنضم جامعة المنصورة الجديدة التى صدر لها أيضا قرار جمهورى ولكن لن يبدأ بها الدراسة فى هذا العام.

كان مصدر مسئول من وزارة التعليم العالى كشف عن بدء العمل فى عدد من الجامعات الأهلية واستقبال الطلاب بها فى العام الجامعى 2020، وهى جامعة الملك سلمان وتقع فى ثلاثة مدن بمحافظة جنوب سيناء، وتطرح الجامعة 54 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 22 برنامجا، كما تقع جامعة الجلالة على جبل الجلالة بمحافظة السويس، وتطرح الجامعة 66 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 34 برنامجا.

ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به فى العام القادم 2022/2021.