شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لـ«طفل العجانة»: «ما تقلقش يا حبيبي كلنا معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الخميس، مع الطفل محمد مصطفى، ١٥ عامًا، المعروف إعلاميًا بـ«طفل العجانة» عبر هاتف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وطمأنت الوزيرة الطفل المصاب بأنه سيتلقي خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي على يد أفضل أطباء قائلة: «ما تقلقش يا حبيبي كلنا معاك»، مؤكدة أنها ستقوم بزيارته في المستشفى للاطمئنان عليه ومتابعة حالته، وطلبت وجود مرافق مع الطفل، مشيرة إلى أن العلاج والتأهيل سيستغرق بعض الوقت، حيث قدم الطفل من على سرير الرعاية الشكر للوزيرة على اهتمامها ورعايته.

وغادر الطفل، الأربعاء، على سرير بالطائرة لتلقي العلاج بالقاهرة على نفقة الدولة، وذلك بعد تعرضه لإصابات خطيرة أفقدته القدرة على الحركة عقب قيام عامل بالمخبز الذي يعمل به الطفل بحمله وإلقائه داخل عجانة الفرن، ما أدى إصابته عدة إصابات، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج قبل سفره إلى القاهرة، لاستكمال علاجه في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، الطفل محمد مصطفى، 15 سنة، بمستشفى أسوان الجامعى، والذى قام عامل بمخبز بإلقائه داخل عجانة الفرن الذي يعمل به، ما ادى إلى تعرضه لإصابات خطيرة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى في حالة سيئة، وأصدر النائب العام قرارًا بحبس مرتكب الواقعة.