شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن عن حالة وفاة وإصابة 27 وتعافي 2 من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديد بوباء كورونا المستجد، تم تحويلهم جميعا إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي بملوي والمنيا الجديدة .
فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تعافي مصابين اثنين، واستمرار علاج 40 مصابًا داخل أقسام الرعاية والعزل بالمستشفي .
شدد الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمستشفيات للحفاظ على صحة المرضى ومنع انتشار الوباء .
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