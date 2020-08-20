شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن عن حالة وفاة وإصابة 27 وتعافي 2 من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديد بوباء كورونا المستجد، تم تحويلهم جميعا إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي بملوي والمنيا الجديدة .

فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تعافي مصابين اثنين، واستمرار علاج 40 مصابًا داخل أقسام الرعاية والعزل بالمستشفي .

شدد الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمستشفيات للحفاظ على صحة المرضى ومنع انتشار الوباء .