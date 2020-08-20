شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن المبادئ الأساسية التي يتم على أساسها إنشاء الجامعات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة التعليم العالي المبادئ الأساسية التي يتم على أساسها إنشاء الجامعات الأهلية والتي تبدأ الدراسة فيها خلال العام المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الجامعات تمثل مجموعة متكاملة من الكليات والمعاهد العلمية والتعليمية والبحثية لها رؤية واضحة، وتتميز كل منها في عدة مجالات وتلك المبادئ هي:

– تصميم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا ودوليا.

– تبني معايير جودة عالمية تنمي قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر ليكون قادرا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع.

– توفر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع «صنع في مصر» للمنافسة العالمية.

– تقدم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع.

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– اختيار هيئة تدريس قادرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، ولها اتصالات مع جامعات متميزة ويمكن لها المشاركة وجذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعات.

– تدار بطريقة اقتصادية تسمح بالوصول إلى التمويل الذاتي لكافة أنشطة الجامعة ،وتحقيق فائض يتم استثماره في التطوير المستمر.

– اختيار مجالس أمناء من نخبة من رجال الأعمال والمثقفين القادرين على تسويق الجامعات وزيادة مواردها ومراقبة أعمال الإدارة.

– اختيار قيادات جامعية من رؤساء ونواب وعمداء والأمناء من متخصصين لهم قدرة على القيادة والسعي للتميز العالمي خلال فترة وجيزة.

– وضع نظام شفاف لاختيار جميع العاملين بالجامعات يعتمد على الإعلان المفتوح ومواصفات محددة وواضحة لكل وظيفة وشروط تقدم وضوابط اختيار واضحة ومعلنة.

– وضع نظام لاختيار الطلاب واضح وشفاف، يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعى لجذب من يرغب في التعلم وقادر على المثابرة في التحصيل مع توجيهه للتخصص الذي يتوافق مع مواهبه وينمى مهاراته.