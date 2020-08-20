شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 12250 مشروعا ضمن «مشروعك» بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية البرنامج في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية، في بيان، عن تنفيذ ١٢ ألف و٢٥٠ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و٧٢٧ مليون و٩٥ ألف جنيه، لتوفر ٤٢ ألف ٤٠٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف مدير «مشروعك» أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٢٦٠ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٥٧٣ مشروع بقيمة ٢٢٢ مليون و٨٣٣ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يأتي في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٦٠٥ مشروع بقيمة ٢٠٦ مليون و٣٨٢ ألف و٦٥ جنيه .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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