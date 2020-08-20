شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد أبوسالم الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري مشرفا عاما على مركز إعداد القادة بالجامعة، وتكليف الدكتور إبراهيم راجح الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري مديرا تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وشملت القرارات تجديد تكليف الدكتور أيمن سمير الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وتجديد تكليف الدكتورة منار حسني المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها- نائبا لمدير مركز الابتكار وريادة الأعمال والقيام بمهام مدير نقطة الاتصال بين الجامعة ومكتب براءات الاختراع المصري، وتجديد تكليف الدكتور محمد بسيوني المدرس بقسم الأراضى بكلية الزراعة بمشتهر للعمل مديرا لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وتضمنت القرارات أيضا تجديد تكليف الدكتور جمال عبدالستار الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق للعمل كمنسق أكاديمي لشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وتكليف الدكتورة نانيس فكري المدرس بقسم الاقتصاد بكلية التجارة كمنسق أكاديمي لشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وتجديد تكليف الدكتور محمد شبل الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل كاستشاري للأعمال الكهربية بالإدارة الهندسية بالجامعة.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة تجديد تكليف الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولا إعلاميا بالجامعة مع الإشراف والتنسيق على أعمال المكتب الإعلامي بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور أحمد نجيب المدرس بكلية التربية الرياضية مديرا لمركز إعداد القادة بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور أحمد عبدالوهاب المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين العائدين من الخارج بالجامعة.