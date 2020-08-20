شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ عن الطفلة «أمنية»: تحتاج لعلاج طبي ونفسي للتخلص من آثار التعذيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، صاحبة الـ9 سنوات والتي تعرضت للتعذيب على يد من كانت تعمل لديهم خادمة بمحافظة الجيزة، وتم حجزها بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا.
وأوفد محافظ كفر الشيخ، هيام الطباخ، معاون المحافظ، لزيارة الطفلة بالمستشفى، لمتابعة حالتها والاطمئنان عليها، وتقديم كافة الرعاية لها، وتوفير كل احتياجاتها، كما كلف محافظ كفر الشيخ بدراسة حالتها وأشقائها الأربعة لتقديم كل الدعم لهم، والتعرف على ظروفهم وحالتهم.
وقال محافظ كفر الشيخ إن «الواقعة مؤسفة نظراً للانتهاكات التي تعرضت لها الطفلة، لذا نقدم لها الدعم النفسي، لأنها في حاجة لعلاج طبي ونفسي للتخلص من آثار الحادث»، مؤكداً أنه يتابع التحقيقات في الواقعة بالنيابة العامة.
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